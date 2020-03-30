Коронавирус обнаружили у Олимпийского чемпиона из России

Олег Васильев сдает / ruspekh.ru

Коронавирусом заболел советский и российский фигурист Олег Васильев.

О позитивном результате анализа Олега Васильева сообщило издание Mash в телеграм.

60-летний Олег Васильяев зам обратился за медицинской помощью.

Чемпион мира, Европы и Олимпийских игр обеспокоился состоянием после возвращения жены и дочери из Швейцарии.

Медики взяли анализы у всей семьи. У спортсмена и второго ребенка (сына жены) они оказались положительными.

Семья Васильевых была изолирована дома, был взят повторный анализ, результаты которого они ожидают.

Олег Васильев получил бронзовую медаль на Зимней Олимпиаде 1981 года по фигурному катанию от СССР.

С 1984 по 1992 год был женат на Елене Валовой. Во втором браке имеет дочь Екатерину. С 2010 года проживает в США, но постоянно путешествует.

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