ЧМ-2006. Папу Римского захватил футбол

Папа Римский Бенедикт XVI, урожденный Йозеф Ратцигнер родом из Германии внимательно наблюдает за ходом чемпионата мира по футболу в Германии.



Об этом сообщили источники в службе печати Святого Престола со ссылкой на министра-президента немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия Юргена Руттгерса. Руттгерс был принят понтификом в Ватикане в разгар всемирных футбольных состязаний, сообщает РТР-Спорт со ссылкой на ИТАР-ТАСС.



«У меня сложилось впечатление, что Папа с огромным вниманием следит по телевидению и газетам за развитием событий на чемпионате. Я рассказал Папе о фантастической атмосфере, царившей в Кельне накануне матча Португалия-Ангола», - заявил немецкий политик журналистам после встречи с Бенедиктом XVI. Руттгерс сравнил обстановку перед и во время игры с атмосферой августа прошлого года, когда Бенедикт XVI приехал в Кельн на всемирный фестиваль католической молодежи. «Всемирный день молодежи научил немецкий народ проводить очень большие и мирные встречи для людей самых разных национальностей», - заявил министр-президент. Отвечая на вопрос журналистов, не прокомментировал ли римский первосвященник какой-либо из матчей чемпионата, Руттгерс заявил, что «отдельные матчи» он с понтификом не обсуждал.