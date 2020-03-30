"Не ходите на шашлыки": баскетболист, заразившийся коронавирусом, обратился к украинцам

Опасный недуг обнаружили у украинского спортсмена / Reuters

Китайский коронавирус стремительно "расползается" по нашей стране и не щадит никого, даже спортсменов. На днях стало известно, что игрок сборной Украины по баскетболу Вячеслав Бобров также подхватил опасный недуг и сейчас пребывает в больнице.

Баскетболист обратился к украинцам с призывом не игнорировать правила карантина и беречь свое здоровье.

"Своим примером хочу показать, что это не шутки. Сейчас я нахожусь в Александровской больнице города Киева", - отметил Бобров в видео, которое он выложил в Instagram.

"Пожалуйста, отнеситесь серьезней к ситуации с коронавирусом, соблюдайте правила гигиены, без надобности не покидайте свои дома и квартиры, носите маски и пользуйтесь антисептиками. Но не забывайте, что маски и перчатки не смогут вас защитить на сто процентов - риск заражения высокий. Пожалуйста, не ходите гулять, не ходите на шашлыки и избегайте мест большого скопления людей. Понимаю, что очень тяжело сидеть в закрытом помещении, но лучше находиться дома и быть здоровым, чем в больнице и лечиться медикаментами. Не подвергайте риску себя, своих близких и окружающих. Не пожалейте денег и закажите доставку на дом. Спасибо", - сказал Бобров.