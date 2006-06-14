Цзю «променял» бокс на телевидение

Экс-чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе россиянин Константин Цзю планирует принять участие в одном из реалити-шоу, готовящемся к запуску на австралийском телевидении.



Об этом агентству "Весь спорт" сообщил сам Цзю. "В данный момент продолжаются переговоры, и говорить об этом как о свершившемся факте пока нельзя, - подчеркнул Цзю. - Также не готов огласить подробности. Могу только сказать, что планирую выступать не только как герой, но и как владелец всего проекта. Мне интересна вся эта "кухня", интересно, разобраться, как она функционирует. Это будет новый и очень необычный опыт".



По словам Кости Цзю, сразу после запуска реалити-шоу на австралийском телевидении, он презентует свой проект и на одном из российских телеканалов. "По крайней мере, это должно стать одним из условий договора", - сказал боксер, передает «Газета.Ru».