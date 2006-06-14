ЧМ-2006. Сборной Украины поможет вода

Медицинский штаб сборной Украины к первому матчу команды на чемпионате мира в Германии против сборной Испании подготовил специальную воду, сообщает «Динамомания».



Особый солевой состав этой воды должен помочь игрокам справиться с жарой, которая стоит в Германии. Об этом сообщил в программе "Третий тайм" глава медицинского комитета федерации футбола Украины Вячеслав Попов.



Напомним, что игра Испания – Украина начнется в 17:00 по московскому времени на центральном стадионе в Лейпциге. По среднеевропейскому времени это будет 15:00 и температура воздуха прогреется до максимальной отметки – 32 градуса Цельсия в тени.



"Что и говорить, жара - большая проблема. Играть будет крайне трудно. Не понимаю, зачем надо было назначать начало матча на три часа. Можно было бы сыграть и в шесть, и в девять. И Испания, и Украина хотят показать красивый футбол, но в такой духоте это крайне тяжело. В Мексике в 1986-м мне приходилось начинать игры в полдень, и скажу откровенно: зной футболу не способствовал. Даже зрителям тяжело высидеть в такой обстановке. А каково игрокам? Ну а если перед матчем еще гроза случится, дышать вообще будет нечем", - отметил наставник украинской сборной Олег Блохин в интервью «Спорт Экспресс».



Блохин подчеркнул, что в матче с испанцами его устроит любой результат, кроме поражения. По словам наставника украинцев, его команда на этом турнире никого не боится и вполне способна выиграть чемпионат мира.