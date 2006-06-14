ЧМ-2006. ФИФА высоко оценила арбитра Иванова

Коллегия футбольных арбитров России поздравила бригаду отечественных арбитров в составе Валентина Иванова, Николая Голубева и Евгения Волнина с успешно проведенным накануне матчем чемпионата мира по футболу между командами Франции и Швейцарии.



Как сообщает пресс-служба КФА, качество их работы было отмечено Судейским комитетом ФИФА и удостоено высокой оценки. Напомним, что в этом матче имел место весьма спорный эпизод, в котором после удара Анри по воротам голкипера сборной Швейцарии Цубербюллера мяч попал в руку находящемуся в штрафной площади швейцарскому защитнику Патрику Мюллеру. Однако российский арбитр не назначил 11-метровый штрафной удар, который мог стать первым на нынешнем мундиале.



"Здесь проблем не было, - прокомментировал этот эпизод "«Советскому Спорту» сам Иванов. - Правила игры в футбол гласят: если мяч попадает в руку игроку, то это не считается нарушением. Куда бы ни летел мяч. Вариантов два: либо футболист играет рукой, либо мяч в нее попадает. А в том моменте расстояние до защитника было очень небольшим, и он просто не мог убрать руку. Я видел все это очень хорошо, ведь стоял сразу за французом Анри, наносившим удар по воротам. Вот поднял бы Мюллер руку, тогда б все увидели, что это – неестественное положение. Тогда бы я назначил пенальти".



Напомним, что матч между сборными Франции и Швейцарии закончился вничью 0:0. Наставник французов Раймон на пресс-конференции после матча отметил, что ему не всегда были понятны действия арбитра из России, однако в целом он оценил судейство Иванова положительно. По мнению Доменека, россиянин судил слишком уж педантично. К каждому игровому эпизоду арбитр подходил с изрядной долей формализма и в итоге показал восемь желтых карточек.



"Я долгое время не мог разобраться в действиях Иванова. Какой-то он странный, что ли. Как мне потом сказали, якобы это новая манера судейства, рекомендованная ФИФА. Возможно, это и так, так что надо привыкать, но все-таки Иванов был формалистом".



Наставник швейцарцев Якоб Кун также коснулся темы судейства и согласился со своим французским коллегой, что порой не понимал решений Иванова. "Некоторых его решений я не понял, однако ясно одно. Если каждый арбитр начнет так судить, то желтых карточек будет гораздо больше", – заявил Кун.