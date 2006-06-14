ЧМ-2006. Хорватские фанаты устроили погром

Массовые беспорядки в центре города Мостара на юго-западе Боснии и Герцеговины устроили хорватские болельщики, расстроенные поражением своей сборной от Бразилии во вчерашнем матче чемпионате мира.



По окончании трансляции матча несколько сотен молодых людей из районов города, населенных этническими хорватами, начали погром в мусульманской части Мостара. В результате около десяти человек получили травмы различной степени тяжести, повреждено или уничтожено несколько десятков автомашин, разбито большое количество витрин и оконных стекол.



По данным полиции, среди погромщиков преобладали "футбольные хулиганы и члены неформальных молодежных националистических группировок, в том числе скинхеды". Для разгона бесчинствовавшей толпы полицейским пришлось применить слезоточивый газ. Около 20 участников беспорядков задержаны, передает «Спорт Экспресс».