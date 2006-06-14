Депутаты предсказывают исход матча Украина-Испания

Сегодня по инициативе члена Совета «Нашей Украины», народного депутата Юрия Артеменко в Верховной Раде среди депутатов проводился мини-опрос на предмет результата футбольного матча Украина-Испания. Участие в прогнозе счета матча приняли 25 человек, подавляющее большинство из которых - члены фракции «Наша Украина», сообщает пресс-служба «Нашей Украины».



«Наибольшим оптимистом и приверженцем украинской сборной оказался украинец грузинского происхождения Давид Жвания - он предрекает нашей команде победу со счетом 3:1, - рассказал Артеменко. - Вместе с тем человеком, который наиболее скептически и реально взвешивал шансы сборной Украины, оказался Николай Мартыненко, который считает, что счет будет 4:1 в пользу испанцев. Он сказал, что очень любит Украину, но считает, что класс сборной все же имеет решающее значение. Также мало верят в победу нашей сборной Виктор Тополов (2:0) и наш коллега с БЮТ Николай Баграев (3:1)».



По словам Артеменко, Алексей Кучеренко, который сам играет в футбол, считает, что будет ничья 0:0. «Владимир Поляченко и наш коллега по парламенту Ефим Звягильский убеждены, что сборная Украины победит со счетом 2:1, - отметил народный депутат. - А известный спортсмен Александр Волков считает, что сборная Украины победит с минимальным счетом - 1:0. К нему присоединились Эдуард Зейналов и Александр Чорноволенко».



«Много депутатов прогнозируют счет 1:1. В частности, это Роман Зварыч, Петр Порошенко, Станислав Сташевский и я, - рассказал Артеменко. - Я считаю, что будет именно такой счет, так как это мнение высказал и бывший член ЦИК Руслан Князевич, а он знает, как предсказывать результат».



«Мы решили таким образом проверить умение депутатов делать прогнозы. Сейчас в кулуарах парламента высказывается много очень разных мнений относительно будущей коалиции. Вот мы посмотрим, кто из депутатов лучше всего предскажет результат футбольного матча и тогда будем прислушиваться к их мнению и в вопросе прогноза относительно формата будущей коалиции», - пошутил в завершение народный депутат.