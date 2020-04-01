Уимблдонский теннисный турнир 2020 отменен из-за коронавируса

Уимблдонский теннисный турнир 2020 переносят / iz.com.ua

Знаменитый Уимблдонский теннисный турнир за 2020 год, который должен был начаться 29 июня, отменили из-за коронавируса, пишет New York Times.

Такое решение приняли 1 апреля 2020 после недели обсуждений.

Всеанглийский теннисный клуб по объявил в среду 1 апреля, что проведение Уимбилдона 2020 становится невозможным из-за коронавируса в мире.

"С большим сожалением главный совет Всеанглийского клуба (AELTC) и Комитет по управлению чемпионатами решили, что Чемпионат 2020 будет отменен из-за проблем общественного здравоохранения, связанных с этим. Из-за эпидемии коронавируса 134-й чемпионат будет проходить с 28 июня по 11 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Они подчеркнули об опасности проведения соревнования в условиях коронавируса.

"В первую очередь мы думаем о здоровье и безопасности всех тех, кто собирается вместе, чтобы устроить Уимблдон, - публики в Великобритании и посетителей со всего мира, наших игроков, гостей, участников, сотрудников, волонтеров, партнеров, подрядчиков, и местных жителей - а также наша более широкая ответственность за усилия общества по решению этой глобальной проблемы нашего образа жизни", - добавили в заявлении.

Они считают, что отмена Чемпионатов является лучшим решением в интересах общественного здравоохранения.

"Возможность обеспечить определенность, приняв это решение сейчас, а не через несколько недель, важна для всех, кто занимаются теннисом и чемпионатами", - объяснили организаторы.

Кроме того, был решен вопрос с билетами.

"Люди, купившие билеты на Уимблдон для участия в чемпионатах этого года, получат возмещение стоимости билетов и получат возможность приобрести билеты на тот же день и площадку для участия в чемпионате 2021 года. Мы будем напрямую общаться со всеми владельцами билетов", - добавили они.

Ранее назвали предположительную дату проведения Олимпийских Игр 2020, которые перенесли из-за коронавирусной инфекции в мире.