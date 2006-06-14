ЧМ-2006. В центре Потсдама немцы «спаивают» украинцев

Украинские фанаты, которые приехали в Германию поддержать свою сборную на чемпионате мира, в Потсдаме, где расположилась команда Олег Блохина, могут оказаться в "украинском городке", получившем название "Казаки в Европе".



Немцы в центре города на площади "Луизанплатц" установили несколько палаток, в которых продаются украинские продукты, сообщает «Чемпион».

Цены в "украинском городке" намного превышают украинские. Так, бутылка пива "Оболонь", которое на Крещатике стоит 3 гривны, в центре Потсдама стоит 2,8 евро. В ресторане, расположенном рядом с палатками, салат "Днестр" стоит 3,5 евро (22,75 гривны), а водка "Союз-Виктан" продается по 45 евро. Работает городок "Казаки в Европе" с 9:00 до 24:00.



Стоит отметить, что пока украинских болельщиков в Германии немного, и в палатках с вывесками "Оболонь" сидят, в основном, поляки, бразильцы и хорваты.