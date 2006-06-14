ЧМ-2006. Составы сборных Украины и Испании

Через считанные минуты на поле берлинского стадиона выйдут сборные Украины и Испании, представляющие группу Н чемпионата мира по футболу.

Составы команд.



Украина: Шовковский (1), Езерский (5), Русол (6), Ващук (17), Несмачный (2), Гусев (9), Тимощук (4), Гусин (14), Ротань (21), Шевченко (7,к.), Воронин (10).



Испания: Касильяс (1,к.), Пуйоль (5), Рамос Серхио (15), Пабло Ибаньес (22), Хави (8), Маркос (16), Хаби Алонсо (14), Торрес (9), Гарсия Луис (11), Вилья (21).



Судейская бригада: Бузакка Массимо (главный), Бураджина Франческо (боковой), Арнетт Матиас (боковой) – все из Швейцарии