Бернард Хопкинс уходит из бокса

«Я добился всего, — заявил бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе с рекордными 20-ю защитами титула Бернард Хопкинс после победы над общепризнанно лучшим полутяжеловесом Антонио Тарвером. — Что мне еще осталось сделать? Подняться в первый тяжелый? В супертяжелый вес? Мне больше нечего делать в боксе». Хопкинс добавил, что в бою с Тарвером он сохранил психологический настрой средневеса. «Вы видели мою скорость и мои рефлексы. Несмотря на набранные 15 фунтов, я остался подвижным, как средневес», — сказал Хопкинс.

Хопкинс заявил, что будет болеть за Джермена Тейлора, отобравшего у него чемпионские титулы в среднем весе, во время его защиты против Рональда Райта. «Худшее, что может произойти, это если Тейлор не выиграет в субботу, — сказал Хопкинс. — Если он проиграет, это будет кошмар».

Тем временем журнал «The Ring Magazine» присвоил Хопкинсу титул чемпиона в полутяжелом весе, передает AllBoxing.Ru. Главный редактор журнала Найджел Коллинс заявил: «Бернард Хопкинс встал в один ряд с Бобом Фитцсиммонсом и Диком Тайгером. Только эти три бойца в истории смогли стать абсолютными чемпионами в среднем и полутяжелом весах». Это уже второй чемпионский титул Хопкинса по версии журнала «The Ring». В 2001 первом году ему был присужден чемпионский пояс в среднем весе после победы над Феликсом Тринидадом.