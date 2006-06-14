ФИФА разрешила проституток и запретила туалетную бумагу

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Зепп Блаттер признал, что возглавляемая им организация не может бороться с проституцией на чемпионате мира по футболу.

Особое беспокойство служб правопорядка Германии и некоторых правозащитных организаций вызывает тот факт, что многие женщины будут принудительно перевезены в страну на время турнира. Блаттер признал, что проблема проституции на крупных футбольных турнирах стоит очень серьезно, но отметил, что ее решение входит в компетенцию специальных служб, а не ФИФА. Главная задача футбольных властей - следить за тем, чтобы соревнования прошли в соответствии со спортивным регламентом.

В Германии, где пройдет чемпионат мира, проституция была легализована в 2003 году. Власти ожидают, что на время турнира в страну приедут 3,5 миллиона болельщиков со всего мира. Это приведет к притоку около 40 тысяч проституток из соседних стран (в основном, из Восточной Европы). Отметим, что не так давно представитель шведской организации, борющейся за права человека, потребовал от Федерации футбола страны бойкотировать чемпионат мира именно в связи с проблемой проституции. Спортивные чиновники отказались, сославшись на то, что такое решение грозит футбольной сборной отлучением от соревнований в будущем, сообщает livesport.ru

Вместе с тем, эксперты оргкомитета чемпионата мира по футболу-2006 разработали правила поведения болельщиков на стадионах. Как сообщил пресс-секретарь оргкомитета Гальд Граус, в целях предотвращения противозаконной трансляции игр болельщикам запрещается проносить на стадионы видеокамеры и профессиональную фотоаппаратуру. Охрана не пропустит на стадион людей с баулами и чемоданами, сообщает "Маяк". На стадионах запрещено разжигать огонь, пользоваться мегафонами, флагами и транспарантами размером более одного квадратного метра, разбрызгивать жидкости.

Зрителям также не разрешается приносить на стадионы туалетную бумагу, конфетти и бумажные салфетки, которые разгоряченные болельщики имеют обыкновение разбрасывать на трибунах. На матчи не будут допускаться лица в состоянии алкогольного опьянения. Тому, кто выглядит пьяным, но не считает себя таковым, предложат пройти тест на содержание алкоголя в крови,