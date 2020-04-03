"Вы какие-то придурошные": эпатажную жену экс-футболиста сборной Украины сразил коронавирус

Ирина Морозюк / Instagram

Супруга бывшего футболиста киевского Динамо и сборной Украины Николая Морозюка Ирина заявила о том, что уже болела коронавирусом.

По ее словам, две недели назад у нее были симптомы ОРВИ, а после того, как болезнь отступила, у нее осталась потеря обоняния и она не чувствовала вкуса и запаха.

"У меня начало першить за грудиной и хотелось покашливать. Потом поднялась температура: не выше 37,5, но было очень хреново. Это продолжалось 3 дня, а на 4-й температура ушла и мне стало легче. Последние 2 дня я уже более или менее чувствую, что кушаю", - подчеркнула она в Instagram.

В то же время тест на коронавирус показал положительный результат, рассказала Морозюк.

"Получается, 2 недели назад я переболела коронавирусом без усложнений. Я повторно сдам анализ, но мне говорят, что болезнь уже прошла. Для них это очень важно, чтобы узнать, не являюсь ли я носителем и не заразна ли для других людей. Я серьезно к этому отнеслась и ни с кем не контактировала. Только с ребенком и няней, но они хорошо себя чувствуют.

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Кто говорит, что я вру – вы какие-то придурошные. Я рассказываю, как есть. Я рада, что переболела именно в такой форме. Дай бог, чтобы у меня теперь был иммунитет. Я счастлива, что сейчас им переболела. Дай бог, чтобы у меня были эти антитела и чтобы в этом году я уже не болела коронавирусом", – добавила Морозюк.

Напомним, ранее бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко высказался о ситуации вокруг пандемии коронавируса.