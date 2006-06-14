WADA критикует НХЛ

Глава Международного антидопингового агентства (WADA) Дик Паунд выступил вчера с резкой критикой руководства НХЛ.

"В этой ситуации, нам остается только констатировать, что НХЛ просто дурачит общественность", – сказал Паунд, комментируя данные, обнародованные лигой, передает «Газета.Ru». Как известно, НХЛ сообщила накануне, что в течение сезона хоккеисты сдали 1,406 тыс. допинг-проб и все они дали отрицательный результат.

Паунд заявил, что программа допинг-контроля НХЛ далека от совершенства. Она не предусматривает поиск ряда запрещенных веществ. Также хоккеисты не подвергаются проверки в период подготовки к матчам.