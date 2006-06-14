Шумахер остается в Ferrari

Михаэль Шумахер остается в Формуле-1, в целом, и в Ferrari, в частности, передает «МирФормулы-1»

Известно, что Renault теряет своего лидера Фернандо Алонсо, а поэтому руководство команды интересовалось возможностью приглашения Михаэля Шумахера. Однако, по словам Флавио Бриаторе, менеджер немца заявил, что Михаэль собирается провести следующие два сезона в Ferrari.

Также стало известно, что Шумахер продлил спонсорский контракт с Deutsche Vermogensberatung. В случае ухода немца компания вряд ли согласилась бы платить миллионы за размещение своего логотипа на бейсболке многократного чемпиона.