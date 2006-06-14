McLaren доволен результатами Алонсо

В руководстве McLaren с удовольствием наблюдают за доминирование Фернандо Алонсо. Ведь в следующем сезоне испанец будет защищать цвета «серебряных стрел», передает «Мир Формулы-1»

Мартин Уитмарш, управляющий директор McLaren: "Думаю, сейчас Алонсо даже лучше, чем был в конце прошлого года, когда мы подписывали контракт. Мы очень довольны прогрессом, которого он достиг за последнее время. Его достижения поражают. Возможно, это не идет нам на пользу в этом сезоне, но мы явно будем довольны, если это повторится в следующем году".

В этом сезоне Фернандо Алонсо выиграл пять из восьми гонок, в трех других он не опускался ниже второго места.