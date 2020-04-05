"Чертов нацист": в Испании ультрас не оценили помощь Зозули в борьбе с коронавирусом

Роман Зозуля / ФК Альбасете

В Испании ультрас по-хамски отреагировали на помощь местным больницам в борьбе с коронавирусом со стороны украинского футболиста Альбсете Романа Зозули.

Ранее украинский футболист передал специальную кровать для отделения интенсивной терапии больнице города Альбасете, сообщает Radio Marca Albacete CLM в Twitter.

В то же время некоторые ультрас в комментариях назвали Зозулю нацистом и опубликовали оскорбительные фото.

"Он все равно чертов нацист", — написал один из фанатов.

Как известно, в декабре 2019 года ультрас мадридского клуба устроили травлю украинца, обзывая его "е****м нацистом". По словам Зозули, шесть фанатов Райо воевали на стороне пророссийский террористов на Донбассе, а он всегда поддерживал украинскую армию.