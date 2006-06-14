Павленко: Судейство на матче с испанцами не в пользу украинцев

И.о. министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко считает, что судейство в сегодняшнем матче Украина-Испания было не в нашу пользу. Такое мнение он выразил в интервью «Главреду».



В то же время он отметил, что это была «наша первая игра, и мы ее выдержали и прошли». «Каждый из парней (сборной Украины – Ред.) после сегодняшнего матча вошел в историю украинского футбола», - сказал Павленко.



«Дальше надо побеждать. У нас еще есть, как минимум два матча. Мы не должны разочаровываться. Главное верить и побеждать!», - отметил Павленко.



Напомним, что в завершился матч между сборными Украины и Испании, представляющих группу Н на Чемпионате мира по футболу. Команда Украины проиграла со счетом 0:4.