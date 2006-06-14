Тимошенко сглазила сборную Украины?

По итогам мини-опроса по поводу результата футбольного матча Испания-Украина, проведенного сегодня в Верховной Раде среди депутатов, победил Николай Мартыненко, который спрогнозировал счет 4:1 в пользу Испании. Об этом сообщил член Совета «Нашей Украины», народный депутат Юрий Артеменко. По его словам, также близким в прогнозировании счета был коллега из БЮТ Николай Баграев, который предположил, что матч закончится со счетом 3:1 в пользу испанцев.



«Николай Мартыненко сегодня в очередной раз сумел нас убедить, что к его мнению следует прислушиваться», - сказал Артеменко. При этом он отметил, что Роман Безсмертный не делал ставок на игру.



Отвечая на вопрос журналистов о том, не считает ли он, что сегодня Юлия Тимошенко с трибуны парламента сглазила сборную Украины, Артеменко ответил: «Наверное, здесь есть определенная тенденция - то, что говорит Юлия Владимировна, не всегда сбывается».



Напомним, что сегодня Тимошенко с трибуны парламента похвалила сборную Украины.

«Наши ребята в Германии сегодня делают в тысячу раз более полезное для страны дело, чем мы здесь», - сказала она.