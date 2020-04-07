Насмехавшийся над коронавирусом Александр Алиев пожаловался на симптомы Covid-19

Александр Алиев / Instagram

Бывший футболист Динамо, Руха, Катандзаро и Хмельницкого, Александр Алиев подозревает у себя коронавирус.

Игрок сборной Украины, который провел 22 матчи в составе, Александр Алиев заподозрил у себя коронавирус после прогулки на улице.

"Скажите, что делать? Температура 37,4-37,5. Уже мерил четыре раза. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете на это? Что это такое – я просто заболел, простудился или как? Пока самочувствие у меня нормальное" —узнаёт Александр Алиев в своем Сторис.

При этом буквально за часы до этого, он опубликовал фото с прогулки с дочкой - он принципиально не носит маску.

По словам бывшего футболиста, симптомы болезни проявились у него после прогулки. Также он попросил пользователей социальной сети посоветовать ему, что делать в этой ситуации и стоит ли вызывать скорую помощь.

19 марта Алиев заявил, что отказывается верить в существование коронавируса. Он посчитал, что новости об умерших от инфекции людях — это фейк.

После этого регулярно показывал, как гуляет на улице, в том числе с детьми без масок.

Напомним, по последним слухам Александр Алиев возглавил киевскую команду по мини-футболу Днепр.

Ранее стало известно, что Надежда Бабкина близко общалась с коронавирусным Львом Лещенко накануне его госпитализации.