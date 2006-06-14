Теннис. Бирмингем. Все надежды на Перебийнис

Украинская теннисистка, киевлянка Елена Бондаренко не смогла выйти во второй круг турнира WTA третьей категории “DFS Classic”, который проходит на кортах Бирмингема. В своей стартовом поединке в одиночном разряде турнира Елена в трех сетах проиграла представительнице Индии Сане Мирзе, сеяной под 14-м номером со счетом 2:6, 6:3 и 3:6, передает «СпортОнлайн»

Напомним, раньше так же не повезло одесситке Виктории Кутузовой. Украинка, хотя и выиграла первую партию в матче против россиянки Ольги Пучковой – 6:2, но уступила в двух следующих – 2:6, 3:6.

Следовательно, на бирмингемской траве еще сыграет лишь одна украинская теннисистка — сегодня вечером харьковчанка Татьяна Перебийнис вместе с россиянкой Анастасией Родионовой попробуют обыграть в первом круге парного разряда американо-южноафриканский дуэт Крейбас /Хубер.