Испанское посольство будут охранять в усиленном режиме

Посольство Испании в Киеве будет с вечера среды охраняться в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе Внутренних войск МВД Украины. Такая мера вызвана опасением, что посольство может подвергнуться нападению хулиганов после проигрыша в среду украинской сборной испанцам на чемпионате мира по футболу с разгромным счетом 0:4, сообщает «Интерфакс».



Во время трансляции матча Украина - Испания на площади Независимости, где у экранов собралось до двух тысяч болельщиков, никаких серьезных инцидентов зафиксировано не было.

Как сообщили в ЦОС ГУ МВД в Киеве, информация о задержанных в милицию не поступала.

Вместе с тем, как передает корреспондент «Интерфакса», во время трансляции некоторые агрессивно настроенные болельщики бросили около экрана несколько дымовых шашек.



Завязалась потасовка. Ее прекратили находящиеся рядом сотрудники спецподразделения «Беркут». В настоящее время с площади ушли практически все болельщики. Небольшая группа в подземном переходе скандирует: «Украина!».