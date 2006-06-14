ЧМ-2006. Шевченко: Нам пора опуститься на грешную землю

Капитан национальной сборной Украины Андрей Шевченко верит, что команде удастся удачно провести две оставшиеся игры группового этапа чемпионата мира по футболу со сборными Саудовской Аравии и Туниса. Об этом сообщает Интерфакс.



«Нам пора опуститься на грешную землю, забыть о всех наших победах и извлечь уроки из сегодняшнего поражения», - заявил капитан после крупного проигрыша сборной Испании.



Шевченко считает, что команду сломали два гола, пропущенные со стандартных положений, а во втором тайме - удаление Владислава Ващука. «Сейчас многие считают, что этого удаления не должно было быть», - сказал нападающий.



По словам капитана, его нога в последнее время уже не беспокоит, однако полностью готовым он считать себя не может. «Сейчас мне нужна, прежде всего, игровая практика», - отметил Шевченко.