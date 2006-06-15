Сборная Польши проиграла сборной Германии

Сборная Германии по футболу обыграла сборную Польши со счетом 1:0 на Чемпионате мира в Германии, сообщает УНИАН.



У сборной Германии отметился Оливер Нойвил (91’). На 75-й минуте встречи арбитр удалил из поля игрока сборной Польши Радослава Соболевски.



Таким образом, на данный момент в группе А лидирует сборная Германии, в активе которой 6 очков, на втором месте команда Эквадора с 3 очками. Последнее место в группе занимают сборная Польши и сборная Коста-Рики (по 0 очков).



15 июня состоится очередной матч в группе А между сборными Эквадора и Коста-Рики.