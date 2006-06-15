ЧМ-2006. Германия вырвала победу в матче с Польшей

В поединке сборных Германии и Польши, представляющих группу А чемпионата мира по футболу, победу одержали хозяева мундиаля.



На протяжении всего матча немцы владели преимуществом – и территориальным, и игровым. Но распечатать ворота польской сборной футболистам Германии удалось только в добавочное время второго тайма. Это сделал Нойвилль Таким образом, сборная Германии набрала 6 очков и уже практически обеспечила себе выход в следующий этап чемпионата.



2-й тур



Германия - Польша - 1:0 (0:0)



Гол: Нойвилль, 90



Составы команд



Германия: Леманн, Швайнштайгер (Боровски, 77), Фрингс, Подольски (Нойвилль, 71), Клозе. Баллак, Лам, Мертезакер, Шнайдер, Метцельдер, Фридрих (Одонкор, 64)



Польша: Боруц, Бащински, Бак, Соболевски, Журавски, Кшиновек (Левандовски, 77), Жевляков (Дудка, 83), Смолярек, Радомски, Босацки, Йелен (Брожек, 90)



Предупреждения: Баллак, 58. Одонкор, 68. Метцельдер - Кшиновек, 3. Соболевски, 28. Боруц, 89



Удаление: Соболевски, 75