ЧМ-2006. Михаил Горбачев: Я всегда симпатизировал Голландии

Экс-президент СССР Михаил Горбачев, находящийся сейчас в швейцарской Женеве, поделился своими впечатлениями о чемпионате мира в интервью для официального сайта турнира. Его фрагменты приводит «Советский Спорт».



- Какие матчи вам удалось посмотреть?



- Поскольку Россия не участвует в турнире, то я смотрю за матчами других команд. Но все матчи посмотреть не удается.



- Какую игру вы смотрели последней?



- Я смотрел игру Франция – Швейцария по телевизору. Это была важная игра для обеих команд и они волновались, и это помешало показать классную игру.



- Какие моменты и игроки вам запомнились?



- Самый опасный момент был, когда швейцарцы попали в штангу после штрафного. Никто из игроков не впечатлил меня, но я могу выделить Маньина у Швейцарии и, конечно, Зидана у Франции.



- Как вы думаете, результат справедлив?



- Счет отражает соотношение сил на поле.



- Какие матчи вы еще видели?



- Матч открытия между Германией и Коста-Рикой, и фрагменты остальных матчей.



- Каким командам вы симпатизируете?



- Сильное впечатление произвела Германия. Австралийцы очень хорошо готовы физически и обладают сильным характером и способны еще преподнести сюрпризы. И я всегда симпатизировал Голландии. У них всегда хорошая команда.