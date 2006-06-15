ЧМ-2006. Личная и командная статистика

Первый этап чемпионата мира по футболу вступает в решающую стадию. Приводим статистические данные по состоянию на 14 июня.



Личная статистика



АТАКА



Голы



1-6. Давид Вилья (Испания), Тим Кэхилл (Австралия), Томаш Росицки (Чехия), Омар Браво (Мексика), Пауло Ванчопе (Коста-Рика), Мирослав Клозе (Германия) – 2





7-33. Оливер Нойвилл (Германия), Заид Жазири, Радхи Жаиди (оба - Тунис), Сами Аль-Джабер, Яссер Аль-Кахтани (оба - Саудовская Аравия), Хаби Алонсо, Фернандо Торрес (оба - Испания), Кака (Бразилия), Ан Чжун Хван, Ли Чун Су (оба - Южная Корея), Мохамед Кадер (Того), Винченцо Яквинта, Андреа Пирло (оба - Италия), Джон Алоизи (Австралия), Ян Коллер (Чехия), Сунсуке Накамура (Япония), Паулета (Португалия), Зинья (Мексика), Яхья Голмохоммади (Иран), Арьен Роббен (Голландия), Августин Дельгадо, Карлос Тенорио (оба - Эквадор), Торстен Фрингс, Филипп Лам (оба - Германия), Эрнан Креспо, Хавьер Савиола (оба - Аргентина), Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар) – 1



34. Автогол (Карлос Гамарра, Парагвай) - 1



Удары



1. Мирослав Клозе (Германия) - 9



2. Микаэль Эссьен (Гана) - 8



3. Лукаш Подольски (Германия) - 7



4-5. Арьен Роббен (Голландия), Златан Ибрагимович (Швеция) - 6



6-9. Мохамед Кадер (Того), Марк Видука (Австралия), Паулета (Португалия), Фрэнк Лэмпард (Англия) - 5

Удары в створ1. Мирослав Клозе (Германия) - 6 2-4. Давид Вилья (Испания), Марк Видука (Австралия), Лука Тони (Италия) - 45-13. Филипп Лам (Германия), Иренеуш Йелен (Польша), Тьерри Анри (Франция), Микаэль Эссьен (Гана), Томаш Росицки (Чехия), Паулета (Португалия), Арьен Роббен (Голландия), Златан Ибрагимович (Швеция), Фрэнк Лэмпард (Англия) – 3



Голевые передачи



1. Бастиан Швайнштайгер (Германия) - 2



Офсайды



1-2. Андрей Шевченко (Украина), Марк Видука (Австралия) - 5

3. Эммануэль Адебайор (Того) – 4



Штрафные удары в створ



1-4. Наваф Аль-Темьят (Саудовская Аравия), Франческо Тотти (Италия), Деян Станкович (Сербия и Черногория), Хуан Рикельме (Аргентина) – 2



ЗАЩИТА



Отбор мяча

1. Марцин Жевляков (Польша) - 12

2.Данни Фонсека (Коста-Рика) - 11

3-7. Кристоф Метцельдер (Германия), Халед Азиз (Саудовская Аравия), Андре Маканга (Ангола), Тобиас Линдерот (Швеция), Дуайт Йорк (Тринидад и Тобаго) – 9



Потери мяча

1. Эби Смолярек (Польша) - 15

2-4. Иренеуш Йелен (Польша), Роналдиньо (Бразилия), Златан Ибрагимович (Швеция) - 10

5-8. Бастиан Швайнштайгер (Германия), Яцек Кшиновек (Польша), Луиш Фигу (Португалия), Вахид Хашемян (Иран) - 9



Фолы



1. Луис Дельгадо (Ангола) - 7

2. Питер Крауч (Англия) - 6

3-6. Мирослав Клозе (Германия), Аркадиуш Радомски (Польша), Симао Саброза (Португалия), Карлос Паредес (Парагвай) – 5



Фолы против

1. Луиш Фигу (Португалия) - 9

2-3. Эби Смолярек (Польша), Пак Джи Сун (Южная Корея) - 7.

4-5. Лука Тони (Италия), Симао Саброза (Португалия) - 6



Предупреждения

1-3. Радослав Соболевски (Польша), Жан-Поль Абало (Того), Джон Авери (Тринидад и Тобаго) – 2



Удаления



1-4. Радослав Соболевски (Польша), Владислав Ващук (Украина), Жан-Поль Абало (Того), Джон Авери (Тринидад и Тобаго) - 1





ВРАТАРИ



Пропущенные мячи



1-2. Александр Шовковский (Украина), Хосе Поррас (Коста-Рика) - 4



3-6. Артур Боруц (Польша), Кейси Келлер (США), Йошикацу Кавагучи (Япония), Эбрахим Мирзапур (Иран) - 3



7-12. Али Бумнижель (Тунис), Мабрук Заид (Саудовская Аравия), Косси Агасса (Того), Ричард Кингстон (Гана), Жан-Жак Тизье (Кот-д'Ивуар), Йенс Леманн (Германия) – 2



Отраженные удары



1. Ричард Кингстон (Гана) - 10

2. Артур Боруц (Польша) - 9

3-5. Йошикацу Кавагучи (Япония), Жоао Рикардо (Ангола), Шака Хислоп (Тринидад и Тобаго), Хосе Поррас (Коста-Рика) - 66-8. Стипе Плетикоша (Хорватия), Драгослав Еврич (Сербия и Черногория), Альдо Бобадилья (Парагвай) - 5



Командная статистика



АТАКА



Голы



1. Германия - 5

2. Испания – 4

3-5. Австралия, Чехия, Мексика - 3

6-12. Саудовская Аравия, Тунис, Южная Корея, Италия, Аргентина, Коста-Рика, Эквадор – 2

12-19. Бразилия, Того, Япония, Португалия, Иран, Голландия, Кот-д'Ивуар - 1

20. Автогол (Парагвай) – 1



Удары



1. Германия – 21

2. Австралия - 20

3-4. Италия, Швеция - 18

5-6. Южная Корея, Португалия - 16

7. Гана - 14

8-10. Бразилия, Англия, Кот-д'Ивуар - 13

11. Голландия – 12



Удары в створ

1. Германия – 18

2. Италия – 13

3. Австралия – 12

4. Испания – 10

5. Португалия – 8

6-10. Польша, Бразилия, Южная Корея, Голландия, Швеция, Эквадор – 6



Угловые

1. Германия - 17

2. Польша - 15

3. Италия - 12

4. Швеция - 8

5-6. Испания, Хорватия - 7

7-10. Мексика, Сербия и Черногория, Англия, Кот-д'Ивуар - 6





Оффсайды

1-2. Германия, Чехия – 9

3. Украина – 8

4. Аргентина – 6

5-7. Польша, Франция, Австралия - 5



ЗАЩИТА



Отбор мяча

1. Германия - 66

2. Польша - 49

3. Саудовская Аравия - 37

4-6. Коста-Рика, Швеция, Тринидад и Тобаго - 36

7-8. Ангола, Хорватия – 34



Потери мяча



1. Германия - 61

2. Польша - 58

3.Тунис – 37

4-5. Швеция, Тринидад и Тобаго - 36

6-7. Бразилия, Португалия - 34



Фолы

1. Германия - 32

2. Ангола - 29

3. Польша – 26

4. Мексика - 25

5. Голландия - 23

6-7. Австралия, Гана - 22

8. Иран – 21



Фолы против



1. Польша - 36

2. Германия - 29

3. Португалия - 28

4. Иран - 25

5-6. Япония, Сербия и Черногория - 22

7. Италия - 21



Предупреждения



1-2. Польша, Швейцария - 5

3-7. Тунис, Того, Чехия, Австралия, Сербия и Черногория – 4



Удаления

1-4. Польша, Украина, Того, Тринидад и Тобаго - 1