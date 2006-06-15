ЧМ-2006. Личная и командная статистика

15 июня 2006, 10:28

Первый этап чемпионата мира по футболу вступает в решающую стадию. Приводим статистические данные по состоянию на 14 июня.

Личная статистика

АТАКА

Голы

1-6. Давид Вилья (Испания), Тим Кэхилл (Австралия), Томаш Росицки (Чехия), Омар Браво (Мексика), Пауло Ванчопе (Коста-Рика), Мирослав Клозе (Германия) – 2


7-33. Оливер Нойвилл (Германия), Заид Жазири, Радхи Жаиди (оба - Тунис), Сами Аль-Джабер, Яссер Аль-Кахтани (оба - Саудовская Аравия), Хаби Алонсо, Фернандо Торрес (оба - Испания), Кака (Бразилия), Ан Чжун Хван, Ли Чун Су (оба - Южная Корея), Мохамед Кадер (Того), Винченцо Яквинта, Андреа Пирло (оба - Италия), Джон Алоизи (Австралия), Ян Коллер (Чехия), Сунсуке Накамура (Япония), Паулета (Португалия), Зинья (Мексика), Яхья Голмохоммади (Иран), Арьен Роббен (Голландия), Августин Дельгадо, Карлос Тенорио (оба - Эквадор), Торстен Фрингс, Филипп Лам (оба - Германия), Эрнан Креспо, Хавьер Савиола (оба - Аргентина), Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар) – 1

34. Автогол (Карлос Гамарра, Парагвай) - 1

Удары

1. Мирослав Клозе (Германия) - 9

2. Микаэль Эссьен (Гана) - 8

3. Лукаш Подольски (Германия) - 7

4-5. Арьен Роббен (Голландия), Златан Ибрагимович (Швеция) - 6

6-9. Мохамед Кадер (Того), Марк Видука (Австралия), Паулета (Португалия), Фрэнк Лэмпард (Англия) - 5
Удары в створ1. Мирослав Клозе (Германия) - 6 2-4. Давид Вилья (Испания), Марк Видука (Австралия), Лука Тони (Италия) - 45-13. Филипп Лам (Германия), Иренеуш Йелен (Польша), Тьерри Анри (Франция), Микаэль Эссьен (Гана), Томаш Росицки (Чехия), Паулета (Португалия), Арьен Роббен (Голландия), Златан Ибрагимович (Швеция), Фрэнк Лэмпард (Англия) – 3

Голевые передачи

1. Бастиан Швайнштайгер (Германия) - 2

Офсайды

1-2. Андрей Шевченко (Украина), Марк Видука (Австралия) - 5
3. Эммануэль Адебайор (Того) – 4

Штрафные удары в створ

1-4. Наваф Аль-Темьят (Саудовская Аравия), Франческо Тотти (Италия), Деян Станкович (Сербия и Черногория), Хуан Рикельме (Аргентина) – 2

ЗАЩИТА

Отбор мяча
1. Марцин Жевляков (Польша) - 12
2.Данни Фонсека (Коста-Рика) - 11
3-7. Кристоф Метцельдер (Германия), Халед Азиз (Саудовская Аравия), Андре Маканга (Ангола), Тобиас Линдерот (Швеция), Дуайт Йорк (Тринидад и Тобаго) – 9

Потери мяча
1. Эби Смолярек (Польша) - 15
2-4. Иренеуш Йелен (Польша), Роналдиньо (Бразилия), Златан Ибрагимович (Швеция) - 10
5-8. Бастиан Швайнштайгер (Германия), Яцек Кшиновек (Польша), Луиш Фигу (Португалия), Вахид Хашемян (Иран) - 9

Фолы

1. Луис Дельгадо (Ангола) - 7
2. Питер Крауч (Англия) - 6
3-6. Мирослав Клозе (Германия), Аркадиуш Радомски (Польша), Симао Саброза (Португалия), Карлос Паредес (Парагвай) – 5

Фолы против
1. Луиш Фигу (Португалия) - 9
2-3. Эби Смолярек (Польша), Пак Джи Сун (Южная Корея) - 7.
4-5. Лука Тони (Италия), Симао Саброза (Португалия) - 6

Предупреждения
1-3. Радослав Соболевски (Польша), Жан-Поль Абало (Того), Джон Авери (Тринидад и Тобаго) – 2

Удаления

1-4. Радослав Соболевски (Польша), Владислав Ващук (Украина), Жан-Поль Абало (Того), Джон Авери (Тринидад и Тобаго) - 1


ВРАТАРИ

Пропущенные мячи

1-2. Александр Шовковский (Украина), Хосе Поррас (Коста-Рика) - 4

3-6. Артур Боруц (Польша), Кейси Келлер (США), Йошикацу Кавагучи (Япония), Эбрахим Мирзапур (Иран) - 3

7-12. Али Бумнижель (Тунис), Мабрук Заид (Саудовская Аравия), Косси Агасса (Того), Ричард Кингстон (Гана), Жан-Жак Тизье (Кот-д'Ивуар), Йенс Леманн (Германия) – 2

Отраженные удары

1. Ричард Кингстон (Гана) - 10
2. Артур Боруц (Польша) - 9
3-5. Йошикацу Кавагучи (Япония), Жоао Рикардо (Ангола), Шака Хислоп (Тринидад и Тобаго), Хосе Поррас (Коста-Рика) - 66-8. Стипе Плетикоша (Хорватия), Драгослав Еврич (Сербия и Черногория), Альдо Бобадилья (Парагвай) - 5

Командная статистика

АТАКА

Голы

1. Германия - 5
2. Испания – 4
3-5. Австралия, Чехия, Мексика - 3
6-12. Саудовская Аравия, Тунис, Южная Корея, Италия, Аргентина, Коста-Рика, Эквадор – 2
12-19. Бразилия, Того, Япония, Португалия, Иран, Голландия, Кот-д'Ивуар - 1
20. Автогол (Парагвай) – 1

Удары

1. Германия – 21
2. Австралия - 20
3-4. Италия, Швеция - 18
5-6. Южная Корея, Португалия - 16
7. Гана - 14
8-10. Бразилия, Англия, Кот-д'Ивуар - 13
11. Голландия – 12

Удары в створ
1. Германия – 18
2. Италия – 13
3. Австралия – 12
4. Испания – 10
5. Португалия – 8
6-10. Польша, Бразилия, Южная Корея, Голландия, Швеция, Эквадор – 6

Угловые
1. Германия - 17
2. Польша - 15
3. Италия - 12
4. Швеция - 8
5-6. Испания, Хорватия - 7
7-10. Мексика, Сербия и Черногория, Англия, Кот-д'Ивуар - 6


Оффсайды
1-2. Германия, Чехия – 9
3. Украина – 8
4. Аргентина – 6
5-7. Польша, Франция, Австралия - 5

ЗАЩИТА

Отбор мяча
1. Германия - 66
2. Польша - 49
3. Саудовская Аравия - 37
4-6. Коста-Рика, Швеция, Тринидад и Тобаго - 36
7-8. Ангола, Хорватия – 34

Потери мяча

1. Германия - 61
2. Польша - 58
3.Тунис – 37
4-5. Швеция, Тринидад и Тобаго - 36
6-7. Бразилия, Португалия - 34

Фолы
1. Германия - 32
2. Ангола - 29
3. Польша – 26
4. Мексика - 25
5. Голландия - 23
6-7. Австралия, Гана - 22
8. Иран – 21

Фолы против

1. Польша - 36
2. Германия - 29
3. Португалия - 28
4. Иран - 25
5-6. Япония, Сербия и Черногория - 22
7. Италия - 21

Предупреждения

1-2. Польша, Швейцария - 5
3-7. Тунис, Того, Чехия, Австралия, Сербия и Черногория – 4

Удаления
1-4. Польша, Украина, Того, Тринидад и Тобаго - 1

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