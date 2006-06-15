ЧМ-2006. За победу над Англией тринидадцам заплатят ромом

Группа компаний Angostura, которая занимается производством алкогольных напитков, объявила о том, что в случае победы сборной Тринидада и Тобаго в матче чемпионата мира по футболу против сборной Англии, каждый из 23 футболистов команды и главный тренер голландец Лео Беенхакер получат по бочонку выдержанного рома.



Руководитель Angostura Лоренс Дэпри заявил, что бочонки с ромом общей вместимостью 247 литров уже подготовлены и сформированы в специальную партию, передает Reuters.



"Наши футболисты и так стали героями после матча со Швецией (0:0), но теперь они и вовсе могут стать настоящими богами. Мы надеемся, что приз в качестве бочонков с прекрасным ромом послужит дополнительным стимулом для команды, ведь редкий тринидадец откажется от этого напитка", - отметил агент по сбыту группы компаний Angostura Найджел Биссун, передает «Лента.ru».



Матч сборных Англии и Тринидада и Тобаго состоится сегодня, 15 июня в Нюрнберге. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.