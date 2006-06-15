Турчинов: Какая коалиция, такой и футбол

Премьер-министр Юрий Ехануров считает, что у национальной сборной Украины по футболу сохраняются шансы на выход в следующий этап чемпионата мира. «Не травите душу. Все равно будем в одной восьмой (финала чемпионата мира)», - сказал премьер.



Негативные впечатления от просмотра матча остались у лидера фракции Партии регионов Виктора Януковича: «Отвратительные (впечатления)».



Член фракции Партии регионов, экс-вице-президент ФК «Шахтер» Борис Колесников оценивает игру украинской сборной «между плохо и очень плохо». По его мнению, результат игры является следствием невнимания государства к проблемам футбола в прежние годы.



«Очень печально. Какая коалиция, такой и футбол, к сожалению», - заявил первый замглавы фракции БЮТ Александр Турчинов.



Лидер фракции Соцпартии Александр Мороз сообщил, что общался со старшим тренером сборной Олегом Блохиным и выразил ему слова поддержки. По его мнению, футболисты не были настроены на победу: «Они проиграли до выхода на поле». По словам депутата, сборная имеет шанс «реабилитироваться» в следующих матчах чемпионата.



Мороз также предложил ограничить количество иностранных легионеров в украинских клубах до 40% от общего количества игроков, пишет Українська правда со ссылкой на «Интерфакс-Украина».