ЧМ-2006. Немецкие и польские фанаты атаковали полицию

Около 200 немецких и польских болельщиков были задержаны в Дортмунде вечером в среду незадолго до матча между сборными Германии и Польши и во время него, передает агентство Reuters. По предварительным данным, среди задержанных - не менее сотни граждан Германии.



Самые серьезные столкновения болельщиков с полицией произошли на площади Альтер-Маркт. Как рассказали свидетели беспорядков, фанаты начали забрасывать полицейских пустыми бутылками, петардами и стульями уличных кафе. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось оцепить площадь и арестовать наиболее агрессивных болельщиков.



В ходе беспорядков пострадал фоторепортер агентства - кто-то ударил его по затылку. Несколько фанатов также получили ранения в результате взрыва петард.

Не исключено, указывает Reuters, что к беспорядкам имели отношение немецкие скинхеды, которые появились на Альтер-Маркт в нетрезвом состоянии и начали вести себя "угрожающе". "В их манерах было все больше агрессии, и мы решили вмешаться, чтобы предотвратить эскалацию напряженности", - объяснили в местной полиции.



Пока не известно, как долго задержанные болельщики будут находиться в заключении. Напомним, ранее в среду полиция Дортмунда при содействии коллег из Польши арестовала около 60 польских фанатов, известных своим агрессивным поведением во время матчей. У некоторых из них изъяты дубинки и ножи.

14 июня в очередном матче в группе А сборная Германии на последних секундах выиграла у сборной Польши. В добавленное время единственный гол забил вышедший на замену Оливер Нойвилль.