ЧМ-2006. От мундиаля в восторге проститутки

Чемпионат мира по футболу, который согнал в Германию толпы болельщиков со всех концов земного шара, привлекает внимание не только футбольных фанатов, но и тех, кто привык зарабатывать деньги на их слабостях и увлечениях.



В данном случае речь пойдет не о букмекерах, для которых Кубок мира мероприятие безусловно прибыльное. У болельщиков, при всей любви к футболу, есть и другие страсти, особенно если учесть, что большинство зрителей, бросивших все свои дела и рванувших посмотреть на судьбоносные матчи, – все еще мужчины.



Представительницы первой древнейшей, трудящиеся сегодня в Германии, вынуждены проявлять поистине героические навыки, поскольку спрос слишком очевидно превышает предложение. Тысячи гостей ЧМ в перерывах между созерцанием футбольных баталий желают отдохнуть и развеяться традиционным методом. Проститутки трудятся, не щадя живота своего; некоторые публичные дома перешли на усиленный новый график работы.



Некий немецкий таксист в порыве откровенности поведал журналистам о том, что намедни подвозил четырех футбольных фанатов, которые недвусмысленно попросили доставить их в злачное место. Однако из 8 тыс. официально работающих столичных жриц любви на их долю уже не осталось ни одной, даже самой завалящей.



Управляющий одного из берлинских борделей с ноткой гордости пожаловался на неимоверную загруженность подконтрольного ему заведения. Поневоле задумаешься, сказал он, как обслужить огромное количество посетителей. Есть ведь еще и VIP-клиенты, которые заблаговременно позаботились о неспортивных удовольствиях и забронировали место в компании ночных бабочек давным-давно. Стоит это немалых денег, зато теперь предусмотрительные любители плотских радостей могут быть уверены в том, что получат свое сполна.



Девушки, работающие в публичных домах, утверждают, что болельщикам зачастую нужен не столько секс, сколько, например, массаж, который помогает им как следует расслабиться и снять напряжение до или после игры. Некоторые дамы скромно признаются, что за 16-часовой рабочий день (а именно столько они вынуждены вкалывать из-за чемпионата мира) порой удается получить недельный заработок. Тем более что все когда-нибудь заканчивается, даже футбол, поэтому скоро они смогут вздохнуть с облегчением и приступить к работе в своем обычном режиме.



В то же время многие общественные международные организации всерьез опасаются, что многочисленных немецких путан все равно не хватит любвеобильным поклонникам кожаного мяча, поэтому возможен приток нелегальной рабочей силы из-за границы. Поддерживая, так сказать, отечественных "производительниц", миграционные службы делают все возможное, чтобы не пропустить на рынок интимных услуг нелегальных конкуренток трудолюбивых немок, передает «Утро.ru».