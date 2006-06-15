Стартовал ЧМ по футболу среди… роботов

Пять дней спустя после начала в Германии чемпионата мира по футболу в западногерманском Бремене стартовал еще один мировой футбольный турнир. Он называется RoboCup, и участвуют в соревнованиях роботы.



До конца недели в футбол будут играть различные механические и электронные приспособления, машины и агрегаты. В общей сложности на старт вышли 440 команд из 36 стран. Наиболее многочисленные делегации у Германии, Ирана, Японии, Нидерландов. В составах сборных - эксперты в области информатики, инженеры, а также юные изобретатели.



Турнир, как сообщает ИТАР-ТАСС, проходит в различных номинациях. "Спортсмены" разделены по форме, габаритам, назначению. Борьба за чемпионский титул ведется, например, в таких категориях, как "витруальная игра на симуляторах", "механические собаки" /они используются спасателями, в частности, в районах землетрясений/, "лига роботов-гуманоидов" и других.



Турнир в Бремене, проводимый в Германии впервые, не вызывает такого ажиотажа как ЧМ-2006, однако и к нему проявляется значительный интерес. Ожидается, что RoboCup - крупнейшие в мире специфические соревнования роботов - посетят около 20 тысяч человек.