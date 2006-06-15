ЧМ-2006. Решко: Из Шевченко у нас сделали Бога

Свое мнение о матче между сборными Украины и Испании выскзал легендарный защитник киевского «Динамо» и сборной СССР 70-х годов Стефан Решко, о чем передает «Спорт.com.ua»…



Решко: « С первых минут наша команда заставила нервничать. С самой первой минуты! - эмоционально сказал после матча известный в прошлом защитник сборной СССР. - Мяч в первом тайме вообще не держали в середине поля, длинные передачи - почти все без адреса. Сложно представить, что культура паса может настолько отсутствовать, как было у наших в этом матче. А откуда столько грубейших ошибок в обороне? Мяч летит на уровне живота - разве можно пропускать такие голы? Как можно было Русолу так терять позицию? Одни вопросы!



А Шевченко? Заметил его только несколько раз, когда он оказывался в офсайде. Ни остроты, ничего - только руки поднимал да судью ругал. До последнего надеялся: Андрей что-то создаст - но нет, ничего. Вместо того чтобы мобилизовывать своим авторитетом команду, он только расхолаживал ее бесконечными апелляциями к арбитру. Во втором тайме запомнился момент у Реброва. Но больше и не было ничего. Нельзя же выиграть, вовсе не создавая моментов.»



- Не считаете, что сборная Украины слишком зависит от одного Шевченко?



- Да, очень зависит. Из Шевченко сделали на Украине бога, а он - всего-навсего Шевченко. Он - не Роналдинью, который в одиночку может обыграть пять человек и сделать результат! На Шевченко надо играть, снабжать мячом, чтобы форвард, умеющий оказаться в нужном месте, завершил комбинацию. Но когда сборная не может сделать две подряд точные передачи, никакого Шевченко видно не будет. Тем более если он вялый, как в этом матче.