ЧМ-2006. Тимощук: Испанцы нас превосходят

Своим мнением о матче между сборными Украины и Испании с журналистами поделился полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук. Его слова приводит «Спорт.com.ua».



Тимощук: «Ключевой момент матча - удаление и пенальти в наши ворота. Я наблюдал за эпизодом, он был чисто игровым. Ващук легонько тянул испанца за трусы. Тот вполне уверенно стоял на ногах, даже пытался ударить, а через некоторое время решил упасть. Я считаю так: не стоит сетовать на арбитра. Лучше сейчас каждому хорошо обдумать свои действия, об ошибках вспомнить. И - не терять оптимизма. У нас хорошие шансы на второе место.»



- Если честно, кто сильнее?



- Испанцы во многом нас превосходят. Взять, к примеру, их игру в обороне. В момент передачи все защитники разом "выпрыгивают", и мы в ловушке оказываемся, то есть в искусственном оффсайде. А какие они технари, какие комбинации плетут!



- Коленки тряслись?



- Можно и так сказать. Как ни крути, а от "перенастроя" пострадали многие.



- Не слишком ли часто игроки ищут Андрея Шевченко? Неужели нельзя придумать другое продолжение атаки - отдать пас свободному партнеру, например?



- Иногда такой грешок случается. Правильно вы заметили: надо играть не на конкретного игрока, а на того, кто в лучшей позиции. Это - теория футбола.