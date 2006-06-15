ЧМ-2006. Геи выбрали самого сексуального игрока

21-летний полузащитник сборной Португалии Криштиану Роналдо признан самым сексуальным игроком чемпионата мира-2006, по версии голландского журнала для мужчин нетрадиционной ориентации «Гей Крант».



Журнал составил символическую сборную из самых красивых и сексуальных футболистов нынешнего мундиаля. Криштиану Роналдо, стал капитаном этой «сборной». Кроме него в ее состав вошли: Маркус Розенберг из Швеции, Джонни Хейтига (Голландия), Майкл Оуэн (Англия), Робин ван Перси (Голландия), Дэвид Бекхэм (Англия), Фредрик Юнгберг (Швеция), Кака (Бразилия), Фернандо Торрес (Испания), Ян Крокамп (Голландия) и вратарь Икер Касильяс (Испания), передает «Советский Спорт».



На «скамейке запасных» остались Нельсон Вальдес (Парагвай), Франческо Тотти (Италия), Рууд ван Нистелрой (Голландия) и вратарь Освальдо Санчес (Мексика).