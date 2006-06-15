ЧМ-2006. Астрологи ставят на Италию и Бразилию

Малайзийские астрологи, проанализировав ситуацию на чемпионате мира по футболу при помощи традиционных китайских способов прогнозирования, пришли к выводу, что в финал выйдут сборные Италии и Бразилии.



"В текущем году, проходящем под знаком Собаки, звезды благосклонно относятся к бразильским и итальянским футболистам. В результате вычислений мы пришли к следующему выводу: в финале чемпионата могут встретиться следующие пары - Германия и Бразилия, Германия и Великобритания, Италия и Англия и, что наиболее вероятно, Италия и Бразилия", - сказал в четверг один из ведущих астрологов Малайзии китайского происхождения Дэниэл Чан в интервью газете "Стар".



По его словам, дополнительным аргументом в пользу выдвинутой им версии является и то обстоятельство, что каждый знак китайского лунного календаря оказывал в прошлом существенную поддержку той или иной национальной сборной.

"Проводимый один раз в четыре года чемпионат мира по футболу проходит в год Лошади, Собаки или Тигра. Примечательно, что абсолютно все состязания, состоявшиеся в год Собаки, оканчивались победой либо итальянских, либо бразильских футболистов", - отметил Чан, передает «РИА«Новости».