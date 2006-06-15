В России открывается школа бразильского футбола

В Краснодаре откроется школа бразильского футбола. Учить россиян играть в футбол по-бразильски начнут с первого сентября этого года.



Первая школа будет открыта недалеко от Краснодара в рамках сотрудничества России и Бразилии. Об этом сообщает Newsinfo со ссылкой на официальное коммюнике министерства иностранных дел Бразилии.

В документе говорится, что школа близ Краснодара станет первой из двух школ футбола, которые бразильцы откроют в России. Учится у кудесников мяча будут подростки в возрасте 12-14 лет - выходцы из наиболее бедных слоев населения России. Наиболее талантливые ребята по программе обмена смогут стажироваться в бразильском клубе "Фигейренси", передает «Газета.Ru».