Кличко узнает имя своего соперника 28 июля

Свой очередной поединок российский боксер-супертяжеловес Султан Ибрагимов проведет 28 июля против американца Рея Остина. Победитель этого боя получит право на поединок против чемпиона мира по версии IBF украинца Владимира Кличко, сообщаетALLBoxing.ru.



Право на проведение боя Ибрагимов – Остин выиграла промоутерская компания Warriors Boxing Promotions, которая представляет интересы российского боксера. Она предложила в качестве гонорара поединка 810 тысяч долларов, тогда как компания Дона Кинга, также претендовавшая на организацию поединка, предложила всего 100 тысяч долларов.



"Мы предложили такую сумму потому, что намерены вернуть привлекательность супертяжелому дивизиону с помощью Султана Ибрагимова, — заявил представитель Warriors Boxing Promotions Сампсон Левковиц. — Остин, конечно, опасный соперник, но он всего лишь ступенька на пути Ибрагимова к титулу чемпиона мира".



Напомним, что Ибрагимов провел на профессиональном ринге 19 поединков и во всех одержал победы. 16 поединков российский боксер выиграл нокаутом. Последний раз он выходил на ринг в декабре прошлого года, когда в седьмом раунде нокаутировал намного превосходящего его в росте и весе американца Лэнса Уитакера.