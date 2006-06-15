Киев на проигрыш сборной отреагировал не «по-взрослому»

Киевская милиция не зафиксировала серьезных инцидентов во время и после прямой трансляции футбольного матча сборных Украины и Испании на Майдане Незалежности 14 июня.



Об этом сообщил начальник ЦОС столичного милицейского главка Владимир Полищук. По его словам, прямую трансляцию футбольного матча сборных Украины и Испании на Майдане Незалежности смотрело около полутора тысяч человек.



Правда, после окончания матча четверо юнцов принялись поджигать и бросать дымовые шашки. Двоих задержали и составили на них админпротокол за мелкое хулиганство. После чего юношей передали родителям.