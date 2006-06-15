Канчельскис: С деньгами в «Челси» у Шевы все будет в порядке

Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Андрей Канчельскис, в свое время успешно выступавший в Англии, в интервью изданию «Спорт Экспресс» поделился впечатлениями от перехода в лондонский "Челси" Андрея Шевченко.



"Что сказать - человек сам решает свою судьбу. Понятно, что сейчас ему весьма комфортно в "Милане". С итальянским клубом он выиграл все, что только возможно: чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок этой страны, Лигу чемпионов, становился лучшим бомбардиром этого турнира. Но, считаю, Андрей - достаточно мудрый человек, многое повидавший на своем веку, поэтому не мог совершить подобный шаг, не взвесив все "за" и "против". Понятно, что финансовая сторона любого перехода играет немаловажную роль, а как известно, у "Челси" деньги имеются, и деньги немалые, то есть в плане заработка у Шевы будет все в порядке. Но более важный вопрос - как быстро сумеет он приспособиться к британскому футболу, прижиться в Англии, влиться в новый коллектив. Думаю, у Андрея достаточно характера и мастерства, чтобы стать основным игроком "Челси", ведь он - не менее яркая звезда, чем, скажем, Дрогба или Креспо", - предположил Канчельскис.