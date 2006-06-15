ЧМ-2006. Сборная Украины не смогла победить Катю Пушкареву

Стартовый матч футбольной сборной Украины на чемпионате мира в Германии транслировал телеканал "Интер". Небывалый зрительский интерес к поединку Украина - Испания прогнозировался, но трансляция матча не стала вчера самым рейтинговым продуктом телевизионной Украины.



У телевизионного сериала "Не родись красивой" (трансляция на канале "1+1") рейтинг был выше 22%, тогда как футбольный матч Украина - Испания получил рейтинг чуть больше 13%. Очевидно мужчины и женщины Украины оформили вчера "соглашение" - днём футбол, вечером сериал.



Самой рейтинговой спортивной телевизионной трансляцией в истории Украины остаётся показ боксёрского поединка между Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом, передает «Наш спорт».