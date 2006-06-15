Вильямсон считает, что «порвал» Кличко

«После моего звездного выступления против Майка Молло я чувствую себя на подъеме, и хочу вновь попытаться завоевать чемпионский титул,» — заявил известный американский супертяжеловес Дэваррил Вильямсон в интервью сайту Boxingtalk.com.



Он, в частности, сказал: «Между мной и Владимиром Кличко осталось незавершенное дело. Я считаю, что победил его в том бою, и считаю, что могу победить его опять. Если он думает, что я неправ, пусть докажет это в ринге».



Вильямсон добавил, что если с Владимиром Кличко не удастся договориться, то он с радостью бросит вызов абсолютному чемпиону в первом тяжелом весе О’Нилу Беллу, заявлявшему недавно о желании перейти в супертяжелый дивизион, передает ALLBoxing.ru.