ЧМ-2006. Эквадор - Коста-Рика. Составы команд

Готовятся к выходу на поле стадиона Гамбурга сборные Эквадора и Коста-Рики, представляющие группу А чемпионата мира по футболу.

Составы команд.

Эквадор: Мора (12), Де ла Крус (4), Эспиноса (17), Уртадо (3), Кастильо (140), Валенсия (16), Мендес (8), Реаско (18), Тенорио Э. (20), Дегадо (11), Тенорио К. (21).

Коста-Рика: Поррас (18), Уоллас (15), Марин (3), Уманья (4), Гонсалес (12), сеКЕЙРА (20), Фонсека (6), Солис (8), Сентено (10), Ванчопе (9), Гомес (11).

Судьи: Коджа Коффи (главный, Бенин), Адероджо Абуду (боковой, Бенин), Нтагунпира Селестин (боковой, Руанда).