Бокс: Митчелл бросил вызов Маргарито

Экс-чемпион IBF и WBA в первом полусреднем весе Шармба Митчелл заявил, что готов отобрать у Антонио Маргарито титул чемпиона WBO в полусреднем весе. «Маргарито жалуется направо и налево, что его все избегают, — сказал Митчелл. — Я готов встретиться с ним в любой момент. Маргарито, я думаю, твой пояс как раз подойдет мне по размеру, так что приготовься с ним расстаться».

Митчелл утверждает, что Маргарито незаслуженно пользуется славой самого избегаемого соперника в дивизионе, и что на самом деле он считает Антонио несложным для себя соперником, передает AllBoxing.Ru. «Для меня он так же прост, как Хосе Луис Круз, которого я недавно побил по всем статьям», — сказал Митчелл.