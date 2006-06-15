Суркис: Украинцы получат $28 млн., если выиграют мундиаль

Сегодня в Посольстве Украины в Германии состоялась пресс-конференция с участием президента федерации футбола Украины Григория Суркиса.



По его словам, в матче с испанцами украинцы не продемонстрировали свои лучшие бойцовские качества. Суркис также сообщил, что у него состоялась беседа с наставником украинской команды Олегом Блохиным. В этом разговоре тренер сказал, что в матче с испанцами ему понравились только четыре игрока – Ребров, Шелаев, Воронин и Воробей. Настоящим лидером сборной был Воронин. Другие игроки просто отбывали номер на поле. Блохин заявил, передает его слова Суркис, что те, кто не хочет играть в сборной, могут уже сейчас ехать домой, сообщает «Чемпион».



На пресс-конференции Григорий Суркис обнародовал размеры премиальных, которые получит сборная Украины. За выход в 1/8 финала команда получит 4 миллиона долларов. А если, например, станет чемпионом мира, то сумма составит 28,5 млн. долларов.