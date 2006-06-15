Toro Rosso получит Ferrari

Все идет к тому, что Toro Rosso, до недавнего времени самая небольшая команда, в следующем сезоне получит двигатели Ferrari. При этом главная команда Red Bull может вернуться к двигателям Cosworth, которые использовала в 2005 году, передает «Мир Формулы-1»

В этом сезоне Toro Rosso, экс-Minardi, фактически использует машину Red Bull RB1, доработанную с учетом регламента 2006 года. Очевидно, и в следующем году инженеры младшей команды получат доступ к работам инженеров старшей команды в виде RB2. В связи с этим логично предположить, что Toro Rosso получит двигатели Ferrari.

В свое время Minardi использовала клиентские двигатели Ferrari. Было это в 1991 году, тогда команда из Фаэнцы набрала 6 очков и заняла 7 место в Кубке конструкторов, лучшее в своей истории.