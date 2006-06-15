Испанскую велокоманду исключили из «Тур де Франс»

Организаторы самой престижной велогонки «Тур де Франс» исключили из числа участников предстоящей гонки испанскую велогруппу Comunidad Valenciana. Решение было принято из-за того, что менеджер команды оказался замешан в допинг-скандале, передает «СпортОнлайн»

Такая же участь может постигнуть и казахстанскую команду Astana-Wurth (до переезда в Астану она также базировалась в Испании и называлась Liberty Seguros-Wurth), работник которой подозревается в снабжении гонщиков запрещенными препаратами.

Но поскольку Astana-Wurth входит в группу команд Pro Tour – высший дивизион команд в велоспорте, она не может быть исключена по решению организаторов соревнований. Astana-Wurth не примет участия, только если Международный союз велосипедистов (UCI) лишит ее лицензии.