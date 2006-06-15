О’Нил травмировал своего партнера по команде Дуэйна Уэйда

Лидер «Майами Хит» Дуэйн Уэйд (Dwyane Wade) в третьем матче финальной серии плей-офф НБА получил травму колена в столкновении со своим партнером по команде Шакилом О’Нилом (Shaquille O’Neal). Уэйд доиграл матч и стал самым результативным игроком в команде.

После матча Уэйд сказал: «Колено одеревенело и сильно болит. Единственное, что я могу сделать, это продолжать прикладывать лед и разрабатывать мышцы. Я уверен, что наш тренерский персонал сможет подготовить меня настолько близко к 100 процентам, насколько это возможно», передает «СпортОнлайн»