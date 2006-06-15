Определены сроки проведения ЧЕ-2006 по художественной гимнастике

Оргкомитет Чемпионата Европы 2006 года по художественной гимнастике, который пройдет в Москве, и Европейский гимнастический союз в лице председателя технического комитета по художественной гимнастике Хайде Брунедер, согласовали и утвердили точные сроки проведения турнира в российской столице, передает «СпортОнлайн»

Начальник национальных сборных команд России по художественной гимнастике Наталья Абрамова сообщила, что чемпионат Европы пройдет 18 - 24 сентября. "В конце июля станет известно точное расписание чемпионата Европы - по дням и по часам, - сказала Наталья Абрамова. - Причем, не только соревнований, но и тренировок, и официальных мероприятий".